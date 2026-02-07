В Омске из-за аварии на канализации сократили автобусные маршруты

Разворотная площадка в поселке Биофабрика временно не может использоваться.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о временном сокращении схемы движения двух популярных автобусных маршрутов. Из-за аварии на канализационных сетях в поселке Биофабрика автобусы не могут проехать к разворотной площадке.

– Чтобы не создавать опасных ситуаций на дороге – разворот пассажирского транспорта в жилых дворах запрещен – и не препятствовать работам аварийных бригад, движение автобусов по маршрутам № 59 и 78 временно сокращено, – сообщили в дептрансе.

Сейчас автобусы 59-го маршрута следуют до остановки «Центр Пенаты», автобусы маршрута № 78 завершают движение у виадука по улице 10 лет Октября.

О возобновлении движения автобусов по обычным маршрутам будет сообщено дополнительно.