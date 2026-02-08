В Омске ждут праправнука Достоевского

Такое заявление сделал директор литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнерман.

министерство культуры Омской области

В Омск на празднование Дней Достоевского с 6 по 9 июля приедет праправнук великого писателя, Алексей Достоевский. Об этом рассказал директор литературного музея Виктор Вайнерман.

Фото: omskinform.ru

– Мы ожидаем праправнука Достоевского, Алексея Дмитриевича. Он дал согласие и приедет на Дни Достоевского с 6 по 9 июля, – пояснил Вайнерман.

Мультипроект «Достоевский и Омск» (16+) в рамках признания города культурной столицей закручен в основном вокруг музея имени Достоевского. Потому в учреждении запланирован целый ряд мероприятий.

– У нас предполагается провести две выставки одной картины. Одна из них прошла, она была посвящена картине Ильи Глазунова «Петербург Ф. М. Достоевского». Во время экспозиции мы пытались понять, что видел и слышал писатель, изображенный на полотне: скрип кареты, разговор людей, – пояснил Вайнерман. – Это для нас новый опыт, и мы его будем продолжать. К 75-летию Георгия Кичигина мы изучим картину «Портрет Достоевского».

А на июль запланированы Дни Достоевского.

– У нас каждый год это фиксированная дата: 6–9 июля писатель ночевал в доме, который сейчас является музеем его имени. И потому каждый год планируем проект именно в эти числа, – уточнил Вайнерман.

Однако это далеко не все мероприятия. Музей предполагает ввести в свой график экскурсию, где сотрудница в костюме жены Достоевского рассказывает о писателе.

В рамках большого проекта покажут и локации, связанные с автором «Записок из мертвого дома»: останки острога и дошедшие до наших дней арестантские палаты.