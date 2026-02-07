Пропавший в Омской области жеребенок вернулся домой по следу снегохода

Блуждание по зимнему лесу затянулось почти на неделю.

Фото: Freepik.com

Управление по охране животного мира рассказало о счастливом финале истории с жеребенком, пропавшим в лесах Оконешниковского района. Спустя почти неделю блужданий в дикой природе он вернулся домой.

Как сообщалось ранее, жеребенок сбежал 28 января с подворья в селе Алексеевском. Его хозяин отправился на поиски верхом на лошади, но заблудился в лесном массиве заказника «Степной» в почти 30-градусный мороз. Сельчанина спасли государственные инспекторы, которые на служебном снегоходе обследовали местность и спустя 5 часов нашли всадника, который пересекал автодорогу. Мужчина сильно замерз, но остался жив благодаря вовремя подоспевшей помощи. Как оказалось позже, снегоход, на котором инспекторы искали потерявшегося мужчину, спас и его жеребенка.

– Оставшись один, он не растерялся и пошел по следу снегохода нашего инспектора. Именно эти следы привели его прямиком к дому инспектора, но, видимо, не нагулявшись, развернулся и ушел гулять обратно. И только через 6 дней от начала поисков был возвращен хозяину, – сообщили в Управлении по охране животного мира.

В учреждении добавили, что этот случай еще раз показывает, насколько важны для животных в лесу любые проторенные тропы, особенно зимой. Двигаться по глубокому снегу многие из копытных не могут и гибнут от холода, голода и хищников. Жеребенку из села Алексеевского повезло наткнуться на след снегохода.