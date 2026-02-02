Поехал за жеребенком: в омском заказнике спасли пропавшего всадника

Мужчина заблудился в мороз.

Фото: Freepik.com

В Омской области сотрудники Управления по охране животного мира спасли местного жителя, который едва не погиб от переохлаждения в заказнике «Степной».

Инцидент произошел в прошлую среду, 28 января, в Оконешниковском районе. Житель села Алексеевское днем отправился верхом на лошади в лесной массив заказника, чтобы найти сбежавшего жеребенка.

К вечеру температура опустилась до –27 °C, а порывистый ветер усугубил ситуацию. Когда мужчина перестал выходить на связь, его родственники обратились за помощью к государственному инспектору Михаилу Зезюле. У сельчан не было спецтехники, способной пройти через глубокие сугробы.

Государственный инспектор получил разрешение руководства и приступил к поиску вместе с коллегой Николаем Степановым.

– Человек попал в своеобразную оптическую ловушку. Выйдя на открытую местность, он увидел огни нескольких сел. Думал, что ярче других светился районный центр Оконешниково, до которого было около 28 км. Подумав, что это не его направление, он развернулся и поехал в противоположную сторону, еще больше удаляясь от дома, – объяснил Зезюля.

Спустя три часа поисков группа инспекторов обнаружила всадника в тот момент, когда он пытался пересечь автодорогу. Мужчина провел на улице пять часов, сильно замерз, но остался жив. Родственники, сопровождавшие инспекторов, передали ему теплую одежду и горячее питье.