Омская область в лидерах по числу случаев бешенства в России

Чаще всего заражены лисы и собаки.

В январе 2026 года Омская область вошла в число лидеров по количеству выявленных случаев бешенства в России. Об этом сообщает издание «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на данные Федерального центра охраны здоровья животных.

Помимо Омской области, высокий уровень заболеваемости этой смертельно опасной инфекцией, поражающей нервную систему, зарегистрирован в Новосибирской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Смоленской и Кемеровской областях, а также в Республике Мордовия и Алтайском крае.

– Чаще всего бешенство отмечалось у лисиц и собак – по 60 и 47 случаев соответственно. Среди кошек зафиксировали 26 случаев, крупного рогатого скота – 17, мелкого рогатого скота – пять, енотовидных собак – три случая. По одному случаю инфицирования обнаружено среди хомяков, хорьков, куниц, волков и рысей, – сообщает издание.