В Омской области завершилась интрига с назначением нового главы района

Назначение прошло по новой системе власти, действующей в регионе.

Фото: vk.com/club202102215

Сегодня, 6 февраля, депутаты Знаменского района единогласно избрали главу муниципалитета. Им стал Евгений Леухин, который с января 2025 года исполнял обязанности руководителя района. Об этом сообщается в официальной группе районной администрации во «ВКонтакте».

– Сразу после голосования состоялась торжественная церемония инаугурации. Евгений Александрович поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поделился планами по дальнейшему социально-экономическому развитию Знаменского района, – говорится в публикации.

Отметим, что выборы глав в районах региона проходят в рамках реформы муниципального управления. После объединения поселений в муниципальные округа формируются новые Советы, которые и назначают руководителей. В большинстве районов на посты глав переизбираются действующие руководители.

Напомним, что с марта 2021 года Знаменский район возглавлял Сергей Максимов. В январе 2025 года депутаты выразили ему недоверие и проголосовали за отставку. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Леухин, ранее руководивший ООО «Водоканал» и пользующийся доверием жителей района.