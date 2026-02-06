Под Омском планируют построить деревню мечты с уютными коттеджами

Проект застройки обещает комфортное жилье и пространство для активной жизни.

Фото создано при помощи ИИ

В Омском районе в деревне Зеленое Поле планируют провести комплексную застройку. Глава района Геннадий Долматов сообщил, что эскизы проекта были рассмотрены на архитектурно-градостроительном совете.

– Согласно концепции застройщика, на проектируемой территории должны появиться малоэтажные жилые дома повышенного уровня комфортности. Предусматриваются зоны спортивного назначения, детские площадки и досуговые центры, – заявил Долматов на своей странице во «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что на территории застройщик планирует создать пространство для активной и полноценной жизни жителей: малоэтажные жилые дома повышенного комфорта, зоны для спорта, детские площадки и центры досуга.

– Поручил участникам совета детально проработать с инвестором вопрос обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, возможности подключения к инженерным сетям и содержания дорог общего пользования, – добавил глава района.

Долматов также отметил, что проект представляет собой интересную инициативу и при согласовании всех деталей может стать украшением деревни.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Троицкое планируют за 5 лет возвести сразу 37 многоэтажек.