Под Омском планируют построить деревню мечты с уютными коттеджами

В Омском районе в деревне Зеленое Поле планируют провести комплексную застройку. Глава района Геннадий Долматов сообщил, что эскизы проекта были рассмотрены на архитектурно-градостроительном совете.
– Согласно концепции застройщика, на проектируемой территории должны появиться малоэтажные жилые дома повышенного уровня комфортности. Предусматриваются зоны спортивного назначения, детские площадки и досуговые центры, – заявил Долматов на своей странице во «ВКонтакте».
Он также подчеркнул, что на территории застройщик планирует создать пространство для активной и полноценной жизни жителей: малоэтажные жилые дома повышенного комфорта, зоны для спорта, детские площадки и центры досуга.
– Поручил участникам совета детально проработать с инвестором вопрос обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, возможности подключения к инженерным сетям и содержания дорог общего пользования, – добавил глава района.
Долматов также отметил, что проект представляет собой интересную инициативу и при согласовании всех деталей может стать украшением деревни.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Троицкое планируют за 5 лет возвести сразу 37 многоэтажек.