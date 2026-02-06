Омск-Информ
·Культура/Афиша

Омичка попала на легендарное шоу «Поле чудес»

Ангелина Филимонова удивила ведущего творческим подарком.

Омичка Ангелина Филимонова примет участие в одном из ближайших выпусков культовой программы на Первом канале. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

​​В студии телешоу девушку поддерживали муж Павел, дети и подруга. Ангелина преподнесла Леониду Якубовичу сибирские шишки и эликсир здоровья, а главным сюрпризом стал творческий подарок от всей семьи.

Выпуск с омичами выйдет в эфир сегодня вечером, 6 февраля, в 19:45 по омскому времени.

Напомним, что в 2024 году в шоу приняли участие представители Омского регионального отделения Российских студенческих отрядов, которые подарили Якубовичу бойцовку.

