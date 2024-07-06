Представители Омского областного студенческого отряда приняли участие в сьемках передачи «Поле Чудес».
В пятницу, 5 июля, на Первом канале в выпуске «Поле Чудес», посвященному 50-летию БАМа, приняли участие представители Омского регионального отделения Российских студенческих отрядов.
На съемочной площадке засветились командир омского отделения студенческих отрядов Александр Черепанов и инженер штаба проекта «БАМ 2.0» Варвара Пасенкова. Омичи вручили ведущему Леониду Якубовичу бойцовку.
- Омские студенческие отряды по праву считаются одними из лидеров движения РСО, – отметил министр спорта региона Иван Колесник. – Мы гордимся тем, что наши ребята не один раз отличились на всероссийском трудовом проекте «БАМ 2.0». В прошлом году бойцы омского отряда «Альтаир» были признаны лучшими строителями, а еще годом ранее омичи стали лучшими по комиссарской деятельности.
В этом году омские студотрядовцы отмечают 60-летие.