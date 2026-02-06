Омичам придется попадать в ДТП, чтобы уехать на троллейбусе с новой остановки

Омичи снова просят установить новые остановки на пустыре.

omskinform.ru

Омичи спросили у администрации Омска про остановки от улицы Ватутина до Зеленой Реки. Напомним, что троллейбус № 7м от остановки на улице Ватутина до Зеленой Реки проходит и не останавливается.

Как рассказали омичи в телеграм-чате Оксаны Фадиной, между этими двумя остановками троллейбус идет пустым.

– 20 минут, от остановки Ватутина до остановки в чистом поле (мкр. Зеленая Река), и обратно 20 минут троллейбус перевозит воздух (находящегося в пустом салоне кондуктора в расчет не беру), – пишет омичка в телеграм-чате «Фадина общается 2.0».

Ранее на этом 2-километровом отрезке улицы Волгоградской располагались остановки «Тюкалинская» и «Лесной проезд», однако были убраны за ненадобностью. Омичка спросила у мэрии, не пора ли вернуть эти остановки к жизни, на что ей ответили, что остановки в проекте есть, однако для них нужно ставить светофоры, а светофоры просто так ставить не будут.

– С целью их реализации необходимо строительство светофорных объектов. Строительство светофорных объектов выполняется приоритетно в очагах аварийности, – рассказали в администрации.

Из-за низкой аварийности на участке омские специалисты по организации дорожного движения пока не планируют установку светофора. Согласно данным мэрии, этот отрезок пути не вошел в официальный перечень аварийно-опасных зон на дорогах местного значения по итогам 2024 года. На данный момент специалисты не классифицируют этот объект как место концентрации ДТП.

Вопрос о необходимости строительства светофорного объекта будет поднят повторно лишь в 2026 году. Для принятия окончательного решения экспертам предстоит детально изучить статистику происшествий и данные об аварийности, которые будут сформированы по результатам работы дорожной сети в 2025 году.