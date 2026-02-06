Бастрыкин взял под контроль уголовное дело об «опасной» воде в Омской области

Следствие проверяет нарушения прав жителей.

Фото: vk.com/club227813800

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о проблемах с водоснабжением в Калачинске и поручил доложить о ходе расследования.

Причиной проверки стали сообщения в соцсетях о продолжающихся нарушениях прав жителей Калачинска на качественную воду. По их словам, дома, больницы, школы и социальные учреждения получают ресурс, непригодный для питья и бытовых нужд из-за примесей и резкого запаха. Многочисленные жалобы граждан в органы власти пока не дали результатов, нарушения сохраняются.

В СУ СКР по Омской области начато уголовное производство. Ранее Бастрыкин поставил проблему на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также председатель СКР поручил руководителю омского следственного управления Виталию Батищеву предоставить отчет о ходе и итогах расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СКР.