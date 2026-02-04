Омск-Информ
Общество

Следователи возбудили уголовное дело из-за коричневой воды в кранах омичей

Жалобы чиновникам так и не помогли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения в Калачинске. На коричневую воду пожаловались местные жители. Они сообщили, что ее нельзя ни пить, ни использовать в быту.

– Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), – сообщили в ведомстве.

Отметим, что на воду омичи жаловались и в прошлом году. Виновных следователи пока не определили.

