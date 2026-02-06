В Омской области наказали газовщиков, случайно оставивших жильцов без воды

Без холодного водоснабжения остались 86 частных домов.

Тарская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту масштабного отключения воды, которое произошло 1 февраля. Виновниками коммунальной аварии стали специалисты, занимавшиеся газификацией.

Выяснилось, что рабочие компании «Уралавто», действовавшие по заказу ОАО «Омскгазстройэксплуатация», повредили водопровод во время земляных работ. Без холодного водоснабжения остались 86 частных домов, в которых проживают 250 человек.

– Повреждение трубопровода произошло по причине отсутствия в предоставленной в распоряжение ОАО «Омскгазстройэксплуатация» схеме газификации сведений о наличии инженерных коммуникаций в месте проведения работ, – рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки надзорный орган вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 39 КоАП Омской области (нарушение установленного порядка проведения земляных и (или) ремонтных, аварийно-восстановительных работ).

Руководству «Омскгазстройэксплуатация» и МУП «РТЦ ЖКХ» внесли представления об устранении нарушений. Подача воды жителям была возобновлена вечером 2 февраля после завершения аварийных работ.