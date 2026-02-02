Омск-Информ
·Общество

Из-за строительной ошибки жители севера Омской области остались без воды

Газовщики повредили водопровод.

Вчера, 1 февраля, в Тарском районе у Нефтебазы при строительстве газопровода рабочие случайно повредили водопроводную трубу. Часть жителей осталась без воды.

На время восстановительных работ администрация района организовала подвоз воды для населения по следующему графику:

• поселок Мясокомбинат: с 18:00 до 18:20;

• Широковская база: с 18:30 до 19:00 (машина будет стоять на конечной остановке общественного транспорта).

О сроках выполнения работ обещают сообщить отдельно.

