В Омской области таинственно пропадают медсестры

С 2020 года численность медсестер и фельдшеров ежегодно снижается.

Согласно данным Омскстата, с 2020 по 2024 год в Омской области снижается численность среднего медицинского персонала. Число медсестер, фельдшеров и акушерок сократилось с 22 163 до 20 620 человек. Одновременно ухудшилась обеспеченность жителей средним медперсоналом. В 2020 году на каждые 10 тыс. омичей приходилось 118 специалистов, а в 2024 году – только 114,2.

Параллельно отмечается обратный тренд среди врачей. Их численность выросла с 9379 до 9574 человек, а доступность врачебной помощи повысилась с 51,2 до 53 врачей на 10 тыс. жителей.

Кроме того, увеличился потенциал поликлиник и амбулаторий. Число обслуживаемых помещений в смену увеличилось с 50,8 до 51,5 тыс., а количество посещений на 10 тыс. человек выросло с 277,3 до 285,1 в смену.

Ранее Омскстат опубликовал список муниципальных районов по уровню обеспеченности медицинскими кадрами. На каждые 10 тысяч жителей приходится менее 23 специалистов.