Омскому «Хлебодару» объявили предостережение из-за вредных выбросов

Предприятие заподозрили в загрязнении воздуха диоксидом азота.

Омский Роспотребнадзор провел профилактическое мероприятие в отношении ОАО «Хлебодар» после зафиксированного превышения концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе. Данные мониторинга поступили от поста наблюдения на улице 4-й Поселковой.

Согласно результату проверки, ближе всего к месту замера находятся две производственные площадки «Хлебодара» – на улицах 22 Апреля и 19 Партсъезда. Чтобы доказать вину предприятия, Роспотребнадзор обратился в областную прокуратуру за разрешением на проведение внеплановой выездной проверки. Однако надзорное ведомство ответило отказом. По мнению прокуратуры, сейчас в приоритете государства стоят меры профилактики, а не карательные проверки.

Тем не менее 4 февраля Роспотребнадзор объявил «Хлебодару» предостережение.

– В целях предупреждения возникновения негативного влияния на здоровье населения факторов среды обитания должны своевременно и в полном объеме соблюдаться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия, – говорится в документе.

Отметим, что диоксид азота является токсичным газом, который раздражает дыхательные пути, вызывает кашель, одышку и снижение функции легких.

