В Омской области проверят обоснованность повышения цен на хлеб

В Омской области проверяют цены на массовые сорта хлеба, заявили в руководстве Омского УФАС. Соответствующее поручение омским антимонопольщикам поступило из центрального аппарата ведомства.
– Работа идет по поручению центрального аппарата, – сообщил на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель УФАС по Омской области Вадим Кабаненко. – Сначала выявляются крупнейшие производители в регионе, им направляется запрос, собранные сведения отправляются в центр, а там смотрят на информацию по всей стране. Мы должны предоставить данные до 15 февраля.
УФАС изучит обоснованность установления участниками рынка цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.
– Будем смотреть, кто завышает цены: хлебопеки или же торговые сети, – уточнила заместитель руководителя Омского УФАС Галина Лаптева.
Антимонопольщики будут анализировать показатели за 2025 год, при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Как подчеркнули в УФАС, в последнее время массовых обращений по поводу цен в ведомство не поступало.