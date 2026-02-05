В Омске завершают многострадальный высотный долгострой

20-летнюю историю строительства планируют завершить этой весной.

Фото: t.me/oksana_fadina

В Омске близится к завершению строительство проблемного дома по адресу: ул. Химиков, 28. Как сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Фадина, на текущий момент строительная готовность объекта оценивается в 65 %.

На площадке уже проведен комплекс работ по усилению несущих конструкций здания. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, а также наладкой лифтового оборудования – подъемники проверяют на функциональность во всех режимах работы. Кроме того, многоэтажка уже подключена к сетям теплоснабжения по постоянной схеме.

Вопросы достройки объекта депутат обсудила с директором ООО «Строительные материалы Сибири» Александром Антропенко. В частности, речь шла о корректировке проектно-сметной документации. По словам застройщика, работы на объекте перешли в активную фазу. Ввести многострадальный долгострой в эксплуатацию планируется уже этой весной.

Напомним, что достройка дома на улице Химиков, 28, затянулась почти на два десятилетия. История этого объекта началась еще в 2008 году, когда возведением второй очереди ЖК занялась компания «Московская инвестиционная группа – XXI век». Однако вместо новоселья дольщики получили громкий уголовный процесс. Выяснилось, что директор фирмы Вадим Титов перепродавал одни и те же квартиры по несколько раз, тратя деньги на роскошную жизнь в столице. В 2015 году застройщик получил реальный срок, а компания обанкротилась.

Новый этап начался в 2022 году, когда региональный Фонд защиты прав дольщиков привлек к работам питерскую ГК «Энергосистемы». Контракт стоимостью 300 млн рублей предполагал сдачу дома весной 2023 года, но сроки неоднократно срывались. В итоге в марте прошлого года договор был расторгнут, а прокуратура через суд потребовала вернуть 126 млн рублей из-за выявленных нарушений.

Достраивать многоэтажку, в которой своих квартир ждут 138 семей, взялось ООО «Строительные материалы Сибири». Работа нынешнего подрядчика также находится под пристальным вниманием надзорных органов: осенью 2025 года прокуратура уже указывала строителям на нехватку рабочих рук на объекте.