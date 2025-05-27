Прокуратура выявила многочисленные нарушения и хищение средств.

В ходе проверки деятельности застройщика, осуществлявшего строительство проблемного многоквартирного дома на улице Химиков, 28, в Омске, прокуратурой выявлено множество серьезных нарушений закона.

Установлено, что обязательства по строительству жилья не выполнены генеральным подрядчиком – ООО «Группа компаний «Энергосистемы». Изначально объект планировалось завершить в марте 2023 года, однако договорные сроки многократно продлевались, и жилье до сих пор не достроено. Права пострадавших 138 участников долевого строительства остаются незащищенными.

Более того, правоохранительными органами было зафиксировано хищение свыше 15 миллионов рублей, предназначенных на завершение строительных работ. В результате материалы проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного по статье 159 части 4 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ход следствия был взят на особый контроль.

Также выяснилось, что региональный фонд, призванный защищать интересы обманутых дольщиков, фактически не справился со своими обязанностями. Из-за отсутствия надлежащего надзора заместитель председателя правительства области получил официальное предписание устранить выявленные нарушения.

Весной текущего года договор с недобросовестным застройщиком был официально расторгнут, однако компания отказалась добровольно вернуть неизрасходованные деньги в региональный бюджет. Сумма невыполненных обязательств достигает приблизительно 126 миллионов рублей. В целях возврата утраченных средств прокуратура обратилась в Арбитражный суд Омской области с соответствующим иском.

Вопросы дальнейшего завершения строительства многоквартирного дома, восстановления прав дольщиков находятся на контроле прокуратуры области.