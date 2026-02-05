Пьяный январь: более 100 омичей угодили в вытрезвитель с начала года

Некоторые жители города оказались в учреждении не один раз.

GigaChat

В январе в вытрезвитель на улице Семиреченской попали 108 человек, сообщили «Омск-информу» в региональном министерстве труда и социального развития. Среди них были и те, кто попадал в учреждение не один раз – за месяц вытрезвитель оказал гражданам 115 услуг.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в вытрезвителе побывали 39 омичей. Большинство из них привезли в учреждение полицейские.

Сегодня, 5 февраля, губернатор Виталий Хоценко заявил, что омичи стали меньше пить. Потребление алкоголя в регионе снизилось на 1,41 литра спирта на душу населения.