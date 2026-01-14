Омск-Информ
·Общество

Грустный конец: десятки омичей попали в вытрезвитель за новогодние праздники

Каждый пятый перебравший с алкоголем обратился туда самостоятельно.

За новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, в вытрезвитель на улице Семиреченской в Омске попали 39 человек. Как сообщили «Омск-информу» в региональном министерстве труда и социального развития, в учреждении оказались 36 мужчин и 3 женщины.

– 32 человека привезла полиция, 7 – обратились сами, – отметили в ведомстве.

Напомним, вытрезвитель на Семиреченской открылся в Омске в июле 2022 года. До этого таких учреждений в регионе не было более 12 лет.

