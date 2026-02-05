Омск-Информ
·Происшествия

Полковника омской полиции Нагибина отправили в СИЗО

Его заключили под стражу на время следствия по делу о покровительстве казино.

Главу отдела в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции омской полиции Дмитрия Нагибина заключили под стражу. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судов, его отправили в СИЗО до 23 марта.

Напомним, полковника полиции задержали по подозрению во взяточничестве. Якобы Нагибин вместе с еще одним полицейским покровительствовал незаконному игорному бизнесу в Омске. По предварительным данным, незаконной деятельностью правоохранители занимались с декабря 2021 года по апрель 2025 года.

