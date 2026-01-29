Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске задержали полковника полиции

В чем его обвиняют, пока не сообщается.

Сотрудники ФСБ задержали в Омске высокопоставленного полицейского из подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

Как стало известно «Омск-информу», речь идет о начальнике отделения по борьбе с преступлениями в социальной сфере, на объектах связи, телекоммуникаций, защите новых технологий, авторских прав и интеллектуальной собственности УБЭПиК УМВД России по Омской области Дмитрии Нагибином.

Причина задержания полковника полиции пока неизвестна.

1072
