В Омске ждут снежный шторм: дорожников перевели в режим повышенной готовности

На дороги выйдет дополнительная техника и усиленные бригады рабочих.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о приведении городских дорожных служб в состояние повышенной готовности. Решение было принято в связи с резким ухудшением погоды.

По словам градоначальника, для оперативной очистки города на дороги выйдет дополнительная техника и усиленные бригады рабочих.

– Если будет необходимо, подключим и сторонних подрядчиков, – добавил Шелест.

Мэр пояснил, что УДХБ будет работать по отработанной схеме: сначала противогололедная обработка, затем прометание и вывоз снега. Чтобы не провоцировать пробки, основные силы дорожников будут задействованы в вечернее и ночное время.

Глава города также обратился к омичам с просьбой не оставлять машины на обочинах, так как они будут мешать дорожной технике чистить снег.