На Омскую область идет мощный снежный шторм

Жителей просят быть предельно осторожными и внимательными.

omskinform.ru

На Омскую область обрушится резкое ухудшение погоды. Согласно прогнозу специалистов Обь-Иртышского УГМС, в течение дня 5 февраля и ночи следующего дня омичей ждет мокрый снег, местами сильный снег с ухудшением видимости, метель, ветер порывами 13–18 м/c, отложение мокрого снега и гололед. На дорогах возможны снежные заносы и снежный накат.

МЧС России настоятельно просит жителей региона быть осторожными. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, дистанцию и воздерживаться от опасных маневров.

Также МЧС просит омичей во время обогрева жилья не перекаливать печи и не перегружать электросети.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.