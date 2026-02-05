Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Омский «Дом печати» выставили на продажу со скидкой в 50 миллионов

Приобрести объект можно за 80 миллионов рублей.

В Омске снова продают бизнес-центр «Дом печати», расположенный на проспекте Маркса, 39. Стоимость четырехэтажного здания площадью 2410 кв. м оценивается в 80 млн рублей.

В стоимость лота входит не только само здание 1959 года постройки, но и земельный участок под ним. Продавец позиционирует объект как готовый бизнес. Как указывается в объявлении, в настоящее время заполняемость арендаторами составляет 99 %.

Отметим, что «Дом печати» пытаются продать уже пятый год. В 2024 году за него просили 130 млн рублей, а в 2022-м – 92 млн.

