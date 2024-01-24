Чуть более чем за год здание подорожало на 38 млн рублей.

Чуть более чем за год здание подорожало на 38 млн рублей.

В Омске снова продают бизнес-центр «Дом печати» (Карла Маркса, 39). За трехэтажное здание площадью 2410 кв. м просят 130 млн рублей. Во внутреннем дворе бизнес-центра предусмотрена парковка на 40 машин. На всей территории центра есть видеонаблюдение.

Как сообщается в объявлении, все помещения «Дома печати» сдаются предпринимателям, ни одно не пустует. В здании располагаются несколько десятков компаний и магазинов.

Отметим, что осенью 2022 года здание уже выставляли на продажу. Тогда владелец готов был уступить его за 92 млн рублей.