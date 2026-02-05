Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Любинскому проспекту не конкурент: в Омске на месте завода запустили «креативный угол»

Помещение для творческих встреч приспособлено в здании бывшего «Электроточприбора».

В Омске на месте завода «Электроточприбор» запустили новое творческое пространство «Бумага». Это часть кластера «Электроточка».

Креативная локация расположена на проспекте Карла Маркса и предназначена для проведения лекций, мастер-классов, творческих встреч, маркетов и презентаций. Всего в помещении в 200 кв. м, три функциональные зоны. Предполагается одновременно задействовать до 60 человек.

Ранее сообщалось, что на месте завода в 18 корпусов хотят создать огромное творческое пространство сродни «Пешеходному Любинскому». Сейчас площадь креативной локации еще слишком мала, чтобы сравнивать ее с популярным проектом, который, к слову, не пришлось никак видоизменять.

3875
·Культура/Афиша

Любинскому проспекту не конкурент: в Омске на месте завода запустили «креативный угол»

Помещение для творческих встреч приспособлено в здании бывшего «Электроточприбора».

В Омске на месте завода «Электроточприбор» запустили новое творческое пространство «Бумага». Это часть кластера «Электроточка».

Креативная локация расположена на проспекте Карла Маркса и предназначена для проведения лекций, мастер-классов, творческих встреч, маркетов и презентаций. Всего в помещении в 200 кв. м, три функциональные зоны. Предполагается одновременно задействовать до 60 человек.

Ранее сообщалось, что на месте завода в 18 корпусов хотят создать огромное творческое пространство сродни «Пешеходному Любинскому». Сейчас площадь креативной локации еще слишком мала, чтобы сравнивать ее с популярным проектом, который, к слову, не пришлось никак видоизменять.

3875