·Общество

В Омске возродили популярный автобус через центр

Ранее от него отказались из-за запрета маршруток в центре города.

Сегодня, 4 февраля, в омском департаменте транспорта сообщили о полноценном запуске автобусного маршрута № 514. Рейс связывает Нефтяники и центр города.

Автобусы поедут по улицам Бархатовой, Химиков, проспекту Мира, Красному Пути, Интернациональной, после по 10 лет Октября через Комсомольский мост.

Напомним, что перевозчиком выступает ООО «Омстар», обслуживающее маршрут № 20. Компании необходимо вывести в линию 10 автобусов ПАЗ среднего класса.

Напомним, прошлые перевозчики в лице Вячеслава Доронкина и Линнура Мухаметшина в августе 2024 года прекратили обслуживать его. Частники ушли с маршрутов по причине того, что транспорт малого класса убрали с центральных улиц Омска.

