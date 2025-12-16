Омские власти готовят мощный камбэк двух популярных маршрутов

На эти рейсы начали искать новых перевозчиков.

omskinform.ru

В департаменте транспорта Омска начали искать новых перевозчиков для возвращения на улицы города двух некогда популярных маршрутов. Речь идет об автобусе № 99, курсирующем между микрорайоном Рябиновка и поселком Чкаловским. И о маршруте № 514, связывающем улицу Бархатовой и 3-й Разъезд.

Как указано в документе, для маршрута № 99 протяженностью 27,2 км потребуется 12 автобусов малого класса. Для маршрута № 514 длиной 19,3 км необходимо 10 автобусов среднего класса. Эти рейсы нерегулируемые.

Автобус № 99 отменили в 2023 году из-за того, что прежний перевозчик Сергей Пятак отказался работать на этом маршруте. То же самое случилось и с рейсом № 514, перевозчики Вячеслав Доронкин и Линнур Мухаметшин в августе 2024 года прекратили обслуживать его. Частники ушли с маршрутов по причине того, что транспорт малого класса убрали с центральных улиц Омска. Преимущество осталось на стороне муниципального перевозчика, вытеснив частные маршруты с конкурентного поля.