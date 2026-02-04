Таксист, насмерть сбивший пенсионера в Омске, предстанет перед судом

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Фото создано при помощи ИИ

Прокуратура Омска завершила подготовку обвинительного заключения по делу 43-летнего водителя из Алма-Атинской области, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека.

По данным следствия, утром 11 ноября 2025 года таксист, управляющий автомобилем «Хендай», двигаясь по улице 10-я Ремесленная возле дома № 60, при перестроении из левой полосы в правую не заметил идущего по нерегулируемому пешеходному переходу 67-летнего мужчину и сбил его.

Пострадавший получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице. Водитель полностью признал свою вину.

Материалы уголовного дела поступили в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.