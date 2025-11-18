Омич, которого сбил таксист, скончался спустя семь дней

Омичи рассказали в соцсетях о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого скончался их 57-летний родственник. Мужчину сбил водитель такси.
Авария произошла утром 11 ноября на улице 10-й Ремесленной. Мужчина шел по пешеходному переходу, когда его снесло такси.
– До конца пешеходного перехода оставался метр, когда его сбило такси, за рулем которого находился 39-летний водитель. Очевидцы происшествия вызвали автомобиль скорой помощи. Сергей был без сознания, – сообщает автор поста.
Жена и дети мужчины, обзванивая больницы и морги, нашли его в БСМП-1 в крайне тяжелом состоянии. Врачи признались, что у пациента нет шансов на выздоровление. Сегодня, 18 ноября, мужчина скончался.
– Виновник ДТП ни разу не связался с семьей потерпевшего, видимо, он даже не раскаивается в содеянном. Ушел из жизни наш любимый, близкий человек, а его убийца находится на свободе, живет, дышит, – отмечает автор поста.
Родственники погибшего мужчины опасаются, что таксист избежит наказания.