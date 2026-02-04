Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Стало известно, когда в Омске откроется известный ресторан с морепродуктами

Новый ресторан предполагает свободную посадку.

В Омске откроется ресторан известной сочинской сети. Техническое открытие намечено на понедельник, 9 февраля, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Столики бронировать не нужно – в ресторане действует свободная посадка. Заведение будет принимать гостей ежедневно с 12:00 до 00:00.

Напомним, что в ресторане гостей ждет разнообразное меню: три вида мидий, свежие морские ежи и устрицы, салаты и паста, холодные и горячие закуски, основные блюда, а также уха, том ям и рамен с морепродуктами. Отдельное внимание уделено широкой винной карте.

