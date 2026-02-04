Омск-Информ
·Спорт

«Я хочу играть»: Буше раскрыл, почему Серебряков сыграл против «Шанхай Драгонс»

Тренер подчеркнул, что если «первый номер» готов играть, команда идет ему навстречу.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему в матче против «Шанхай Драгонс» вновь доверил место в воротах Никите Серебрякову, несмотря на два тяжелых матча подряд. По словам наставника, сам голкипер не хотел брать паузу и лично попросил выпустить его на лед.

– Он подошел и сказал: «Хочу сегодня сыграть». И он отдыхал до этого – Андрей Мишуров у нас играл. Плюс впереди пауза на Матч звезд. Если бы он сегодня отдыхал, это был бы слишком длительный перерыв, – заявил Буше.

Тренер также отметил, что в подобных ситуациях мнение основного вратаря имеет решающее значение: если «первый номер» чувствует готовность и просит сыграть, штаб идет ему навстречу.

Напомним, что ранее Буше рассказал, почему «Авангард» проигрывает слабым командам.

