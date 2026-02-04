Буше рассказал, почему «Авангард» проигрывает слабым командам

Тренерский штаб видит проблему и работает над ней.

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему омская команда на равных борется с сильными соперниками, но иногда уступает противникам с конца турнирной таблицы.

По словам Буше, при встречах с лидерами команда полностью собрана и готова идти в бой, а при схватках с командами «пониже» «ястребы» теряют концентрацию.

– Когда мы встречаемся с топовыми, сильными противниками, которые идут в лидерах, то мы полностью заряжены, мы в полной боевой готовности, мы выкладываемся по полной и добиваемся результата. Но когда мы встречаемся с командами, которые находятся пониже в турнирной таблице, то бывают моменты, когда мы отходим от своей игры, мы смотримся не так и действуем не так, как мы должны, как можем, и просто немножечко теряем где-то концентрацию, – признался Буше на послематчевой пресс-конференции.

Ги Буше заверил, что тренерский штаб видит эту проблему и работает над ней. Какие-то результаты есть уже сейчас.

Также он отметил, что лучше «расслабиться» перед слабыми командами, чем сталкиваться с той же проблемой когда твой противник в лидерах турнирной таблицы.