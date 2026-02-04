Пьяный омич «заминировал» аэропорт и попал под статью

Правоохранители установили личность звонившего и задержали его по месту жительства.

В Омской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Омской области. Мужчине инкриминируют заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Как выяснили следователи, в ноябре 2025 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения и руководствуясь хулиганскими мотивами, позвонил в службу «112» и сообщил о якобы готовящемся взрыве в здании Омского аэропорта.

Правоохранители установили личность мужчины и задержали его по месту жительства. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

