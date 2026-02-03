Омск-Информ
·Происшествия

Молодой омич украл женские платья с маркетплейса

Отметим, что он уже не впервые нарушает закон.

На улице Раздольной в Омске произошла кража. Водитель маркетплейса лишился товаров, которые заказали омичи.

Как сообщили в полиции, 21-летний ранее судимый парень проезжал мимо «газели» и заметил, что на задней двери нет замка. Он воспользовался этим и похитил из фургона несколько коробок с товарами. В коробках была одежда, в том числе женские платья, на сумму около 138 тыс. рублей.

Парня поймали, на него завели уголовное дело.

Ранее также сообщалось о другой краже, к которой оказался причастен законопослушный учитель математики.

