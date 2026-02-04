В Омской области отменили карантин, введенный еще осенью прошлого года

Очаг бруцеллеза признан ликвидированным.

Вчера, 3 февраля, в Калачинском районе Омской области официально отменен карантин по бруцеллезу мелкого рогатого скота. Приказ был опубликован на сайте правовой информации.

Как уточнили в Главном управлении ветеринарии Омской области, карантин снят на территории очага инфекции - в деревне Горошино, а также в зоне трех километров вокруг него.

В течение этого периода специалисты проводили комплекс мер, направленных на устранение очагов инфекции и недопущение ее дальнейшего распространения.

Отметим, что ограничительные меры действовали с октября прошлого года.

Напомним, в начале февраля в одном из сел Омской области был введен карантин после обнаружения случаев бешенства.