Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичам назвали симптомы, которые указывают на начало алкоголизма

По словам специалиста, зависимость формируется незаметно.

Нарколог Антон Рудковский назвал тревожные симптомы, указывающие на формирование алкогольной зависимости. Об этом специалист рассказал в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, одним из признаков формирующейся зависимости является синдром отмены. В таких случаях человек тянется к алкоголю уже не ради удовольствия, а чтобы облегчить физическое состояние, возникшее после предыдущего употребления.

Вторым тревожным признаком алкоголизма Рудковский назвал утрату самоконтроля. В таких случаях человек, начав пить, уже не в состоянии вовремя остановиться и доводит себя до тяжелого опьянения - даже если изначально не планировал этого делать.

Как пояснил нарколог, самым серьезным признаком алкоголизма становится изменение социального поведения: круг общения сужается до собутыльников, интересы концентрируются вокруг алкоголя, а привычные семейные ритуалы отходят на второй план.

- Зависимость - это не слабость характера, а болезнь мозга. Как только вы видите «звоночки», нужно не уговаривать, а мотивировать человека на обращение к врачу, который умеет работать с причиной, а не с симптомами, - подчеркнул Рудковский.

Напомним, ранее специалисты назвали омичам неочевидные причины регулярных простуд.

·Общество

Омичам назвали симптомы, которые указывают на начало алкоголизма

По словам специалиста, зависимость формируется незаметно.

Нарколог Антон Рудковский назвал тревожные симптомы, указывающие на формирование алкогольной зависимости. Об этом специалист рассказал в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, одним из признаков формирующейся зависимости является синдром отмены. В таких случаях человек тянется к алкоголю уже не ради удовольствия, а чтобы облегчить физическое состояние, возникшее после предыдущего употребления.

Вторым тревожным признаком алкоголизма Рудковский назвал утрату самоконтроля. В таких случаях человек, начав пить, уже не в состоянии вовремя остановиться и доводит себя до тяжелого опьянения - даже если изначально не планировал этого делать.

Как пояснил нарколог, самым серьезным признаком алкоголизма становится изменение социального поведения: круг общения сужается до собутыльников, интересы концентрируются вокруг алкоголя, а привычные семейные ритуалы отходят на второй план.

- Зависимость - это не слабость характера, а болезнь мозга. Как только вы видите «звоночки», нужно не уговаривать, а мотивировать человека на обращение к врачу, который умеет работать с причиной, а не с симптомами, - подчеркнул Рудковский.

Напомним, ранее специалисты назвали омичам неочевидные причины регулярных простуд.