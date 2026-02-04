Омичам назвали симптомы, которые указывают на начало алкоголизма

По словам специалиста, зависимость формируется незаметно.

Нарколог Антон Рудковский назвал тревожные симптомы, указывающие на формирование алкогольной зависимости. Об этом специалист рассказал в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, одним из признаков формирующейся зависимости является синдром отмены. В таких случаях человек тянется к алкоголю уже не ради удовольствия, а чтобы облегчить физическое состояние, возникшее после предыдущего употребления.

Вторым тревожным признаком алкоголизма Рудковский назвал утрату самоконтроля. В таких случаях человек, начав пить, уже не в состоянии вовремя остановиться и доводит себя до тяжелого опьянения - даже если изначально не планировал этого делать.

Как пояснил нарколог, самым серьезным признаком алкоголизма становится изменение социального поведения: круг общения сужается до собутыльников, интересы концентрируются вокруг алкоголя, а привычные семейные ритуалы отходят на второй план.

- Зависимость - это не слабость характера, а болезнь мозга. Как только вы видите «звоночки», нужно не уговаривать, а мотивировать человека на обращение к врачу, который умеет работать с причиной, а не с симптомами, - подчеркнул Рудковский.