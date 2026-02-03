Омск-Информ
Омичам перечислили неочевидные причины частых простуд

Врач рассказала, что болезнь не всегда провоцирует слабый иммунитет.

Проблема повторяющихся простуд чаще всего кроется в образе жизни пациента, а не в слабом иммунитете. Об этом сообщила врач общей практики Сюзанна Уайли в интервью HuffPost.

По мнению медика, главной угрозой для организма является хронический стресс, который через гормональный фон подавляет способность организма сопротивляться инфекциям. Также в список критических факторов вошли хронический недосып, курение и употребление спиртного. Уайли подчеркнула, что алкоголь замедляет выздоровление, даже если употреблять его в малых дозах.

Среди внешних факторов врач выделила пребывание в местах массового скопления людей. По ее словам, только у небольшой части пациентов частые болезни обусловлены скрытыми хроническими заболеваниями.

