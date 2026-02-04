Главный тренер «Авангарда» Буше расхвалил Маклауда после матча

Форвард уехал из Петербурга с +3 очками в статистике.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча против «Шанхайских драконов» расхвалил Майкла Маклауда за хорошо проведенную игру и работу в команде в целом.

Форвард, несмотря на то, что присоединился к команде посреди сезона, уже активно набирает очки и отрабатывает и в обороне, и в атаке.

– Он классно играет, отрабатывает и в обороне, и в атаке. Он всегда идет на ворота, он всегда борется, он всегда находится во «второй-третьей волне», то есть добавляет всегда и никогда не бросает какой-то момент, если он еще не доигран, – поделился Буше на послематчевой пресс-конференции.

Также главный наставник отметил, что Маклауду, как и всей команде, придется еще много работать над слаженностью действий на льду. Однако для ощутимого результата требуется время.

Напомним, что в сегодняшнем матче против «Драконов» Майкл Маклауд оформил дубль. Также на его счету одна голевая передача, то есть за один матч канадский «ястреб» заработал 3 (2+1) очка в свою статистику.