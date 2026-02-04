Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Главного тренера «Авангарда» Буше угостили пряниками в Петербурге

От таких презентов тренер заговорил по-русски.

Главного тренера «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции угостили пряниками. Напомним, что сегодня, 4 февраля, «Авангард» на выезде обыграл «Шанхайских драконов» со счетом 3:5.

Угощения главному тренеру преподнесли питерские блогеры и представители сети пекарен-кондитерских «Буше». Наставник омской команды сильно удивился, но неожиданный подарок принял и рассыпался в благодарностях по-русски.

По-русски он оценил и вкус пряников. По мнению Ги Буше, подаренные ему пряники «отличные».

·Спорт

Главного тренера «Авангарда» Буше угостили пряниками в Петербурге

От таких презентов тренер заговорил по-русски.

Главного тренера «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции угостили пряниками. Напомним, что сегодня, 4 февраля, «Авангард» на выезде обыграл «Шанхайских драконов» со счетом 3:5.

Угощения главному тренеру преподнесли питерские блогеры и представители сети пекарен-кондитерских «Буше». Наставник омской команды сильно удивился, но неожиданный подарок принял и рассыпался в благодарностях по-русски.

По-русски он оценил и вкус пряников. По мнению Ги Буше, подаренные ему пряники «отличные».