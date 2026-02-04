Омск-Информ
Главный тренер «Авангарда» раскрыл, чем надо побеждать «Драконов»

Омичи «провисли» во втором периоде, но мощный камбэк не заставил долго ждать.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал игру с «Шанхайскими драконами» на послематчевой пресс-конференции.

Как рассказал наставник, первый период команда отыграла хорошо, а вот во втором игроки «нахватали» удалений и долго просидели на скамейке штрафников.

– Из-за этого пропадала свежесть, пропадал тот драйв, и требовалось время для того, чтобы все это вновь нагнать. Поэтому это было действительно непросто, – объяснил Буше.

В третьем периоде команда вернулась на лед уже в другом состоянии. Что происходит в раздевалке клуба между периодами остается загадкой, но в следующем отрезке игрового времени у «ястребов» появился былой задор и характер, с которым и получилось обыграть вырвавшихся вперед «драконов».

– В третьем периоде мы уже вернулись к тому, как мы должны выглядеть. Мы проявили характер и сумели отыграться, как мы уже неоднократно делали в этом сезоне, – рассказал Буше.

Напомним, что матч завершился со счетом 3:5 в пользу омичей. В третий период команда действительно вернулась с драйвом: омичи забросили в ворота «драконов» две шайбы с перерывом в 12 секунд, а финальным аккордом «ястребов» стал гол, забитый на последней минуте игры.