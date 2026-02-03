Ехал без прав: появились подробности столкновения «приоры» с лошадьми под Омском

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

Фото: t.me/prok_omsk

Стали известны подробности трагедии, произошедшей сегодня ночью в Таврическом районе. Виновником ДТП, который погиб сам и унес жизнь пассажира, стал водитель без прав, сообщили в прокуратуре Омской области.

Напомним, что молодые люди ехали на «Ладе-Приоре» в сторону Омска. На неосвещенном участке дороги под колеса авто попали две лошади. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и его ровесник-пассажир погибли сразу. За жизни двоих других пострадавших, один из которых несовершеннолетний, сейчас борются врачи.

Как уточнили в ведомстве, животные погибли. Сейчас по факту аварии организовали проверку, ход которой поставлен на контроль прокуратурой Таврического района Омской области.