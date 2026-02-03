Под Омском двое парней погибли в аварии с выбежавшими на трассу лошадьми

Еще двух пассажиров госпитализировали.

Фото: vk.com/club224216939

Минувшей ночью в Таврическом районе произошло смертельное ДТП, в котором пострадали четверо молодых людей. Около 00:10 в полицию поступил сигнал об опрокидывании автомобиля на автодороге Омск – Русская Поляна.

Установлено, что молодые люди направлялись из Павлоградки в Омск. На пути «Лады-Приоры» под управлением 19-летнего юноши оказались две лошади. Избежать столкновения не удалось: после удара автомобиль потерял управление, съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

В результате ДТП водитель и 19-летний юноша погибли. Два других пассажира, 20 и 17 лет, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Полиция устанавливает все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.