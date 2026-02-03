Стало известно, когда в центре Омска откроется новый гриль-бар

Заведение начнет работу в техническом режиме в конце февраля.

Фото создано при помощи ИИ

На Любинском проспекте в Омске готовится к открытию гриль-бар под названием «Топор и пламя». Заведение займет цокольный этаж, где ранее располагался гастропаб «Железный мост».

По информации телеграм-канала «Омск_путеводитель», техническое открытие гриль-бара запланировано на конец февраля. Основной фишкой меню станут ребрышки в разных маринадах и блюда на огне. Среди напитков будут представлены авторские настойки и коктейли на их основе.

Ранее сообщалось, что единственным учредителем и директором заведения указан Александр Широков. В качестве основного вида деятельности предприятия, зарегистрированного 13 ноября 2025 года, указан ресторанный бизнес.