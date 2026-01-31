На Любинском проспекте откроют новый ресторан

Дата запуска заведения не называется.

Фото: Freepik.com

В открытых интернет-источниках появилась информация о новой зарегистрированной компании «Топор и пламя». Компания зарегистрирована на Любинском проспекте по адресу, где раньше располагался бар «Железный мост».

По данным системы spark-interfax, единственным учредителем и директором указан Александр Широков. В качестве основного вида деятельности предприятия, зарегистрированного 13 ноября 2025 года, указан ресторанный бизнес.

Ранее анонсировалось открытие нового заведения на месте «Железного моста» в течение 2026 года.