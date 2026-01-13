В Омске откроется десяток новых ресторанов и кафе

Рынок общественного питания ждут большие перемены.

Фото: Freepik.com

В России количество кафе активно растет. И в 2025 году эта форма общепита по темпам роста опередила рестораны в два раза, а бары – в шесть. В наступившем году в Омске также ждут открытия нескольких новых гастрообъектов.

Основная локация – центр города, но и в других частях города появятся новые точки.

Так, скоро в Омске откроются рыбные рестораны «Мидийное место» и «Мидийный дом». Ресторан «Иноземье» готовит к запуску Юрий Чащин, на его счету рестораны «Осип Терлеев» и «ЧАО, Моника!».

Второй в городе ресторан «Муся любит плов» откроют в торговом центре Festival City. На улице Гагарина появится ресторан «Сыроварня».

Азиатскую кухню представит бистро «СМ Азия», паб-бар «Хуан» заменит «Железный мост». Лаунж-бар Tanoka и караоке-клуб Hit Me Baby поселятся в «Летуре».

Планируются к запуску гастрокофейня «КремСоль» и кофейня GUSSI, а также появятся новые точки сети Surf Coffee и «Дринкит».