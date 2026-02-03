Семья капитана «Авангарда» Шарипзянова закупила матрасы для омской детской больницы

О благотворительности рассказала супруга Дамира Виолетта.

Фото: t.me/omskiyavangard

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вместе с женой Виолеттой оказали благотворительную помощь Омской областной детской клинической больнице. Семья закупила для нужд учреждения 68 новых спальных матрасов.

По словам Виолетты Шарипзяновой, решение о помощи было принято интуитивно после того, как она с дочерью Рэмиллией попала в больницу и увидела реальное положение дел в учреждении. Семья приобрела два вида матрасов (по 34 штуки каждого типа), что позволило полностью обновить спальные места в хирургическом отделении.

В своем обращении Виолетта также ответила на критику в соцсетях относительно их с супругом обеспеченной жизни. Она пояснила, что не делит мир на «богатых и бедных», а старается помогать там, где чувствует внутренний отклик.

– Можно долго обсуждать тему «царской жизни» – как мне писали некие люди. Люди сами строят какие-то разные миры, судят людей по их деньгам, мол, есть деньги и бед не знают. Я верю, что в определенный момент ко мне приходят те, кому я должна помочь. В этот раз это было мое «интуитивное». Я захотела помочь именно тут, именно этим, – отметила Виолетта.

Напомним, что в середине декабря Виолетта объявила, что находится в положении. Скоро в семье Шарипзяновых появится третий ребенок.