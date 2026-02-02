Популярный секонд-хенд сообщил об открытии нового магазина

После закрытия двух точек проект снова расширяется.

omskinform.ru

Команда проекта «Кладовка» сообщила о планах расширения. В Амурском поселке откроется новая точка секонд-хенда, однако дата старта пока неизвестна. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях.

– Амур! «Кладовка»! Скоро! – кратко говорится в опубликованном посте.

Напомним, в конце января текущего года стало известно, что проект остановил работу двух магазинов – на 10-й Чередовой и на улице 12-го Декабря. Однако организаторы заявляли, что взамен этих торговых точек в феврале откроется новый магазин.

Отметим, что проект «Кладовка» существует с 2017 года. Они предлагают к продаже вещи, которые омичи приносят добровольно, освободив место в своих домах.